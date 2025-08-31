Fyra raka segrar för Nordic United FC – efter 2–0 mot Örebro Syrianska

Nordic United FC vann med 2–0 mot Örebro Syrianska

Nordic United FC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Miljanovic avgjorde för Nordic United FC

Nordic United FC och Örebro Syrianska har två helt olika formkurvor. Nordic United FC vann söndagens möte på Mellringe IP och har därmed fyra raka segrar i Ettan norra herr. Hemmalaget Örebro Syrianska däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 0–2 (0–1).

– Vi i är stolta över insatsen. Flera nya spelare som kommer in och hela vår grupp blir klart bättre. Nordic är riktigt tunga och gör ett drömmål i första halvlek, vilket blir tufft för oss. Kan vi jobba på som idag så kommer poängen ramla in. Det är jag helt säker på, tyckte Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg, efter matchen.

Nordic United FC har nu fyra matcher i rad utan insläppt mål.

Örebro Syrianska–Nordic United FC – mål för mål

Matchen var mållös till Nordic United FC tog ledningen i 22:a minuten, genom Daniel Miljanovic. Lorent Mehmeti ökade Nordic United FC:s ledning i 78:e minuten. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Örebro Syrianska ligger kvar på 15:e plats i tabellen, och Nordic United FC på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Nordic United FC med 3–1.

I nästa omgång har Örebro Syrianska Sollentuna FK borta på Sollentunavallen, lördag 6 september 13.00. Nordic United FC spelar borta mot FC Stockholm Internazionale söndag 7 september 13.00.

Örebro Syrianska–Nordic United FC 0–2 (0–1)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 0–1 (22) Daniel Miljanovic, 0–2 (78) Lorent Mehmeti.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 0-0-5

Nordic United FC: 4-1-0

Nästa match:

Örebro Syrianska: Sollentuna FK, borta, 6 september

Nordic United FC: Stockholm Internazionale, borta, 7 september