GAIS vann klart mot Elfsborg på Gamla Ullevi

GAIS segrade – 2–0 mot Elfsborg

Robin Frej matchvinnare för GAIS

GAIS utan insläppt mål

Redan i första halvlek tog GAIS greppet om hemmamatchen mot Elfsborg på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Allsvenskan slutade 2–0.

GAIS–Elfsborg – mål för mål

GAIS tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Robin Frej på pass av Gustav Lundgren. I den 87:e minuten fick Elfsborg Rasmus Wikström utvisad, och under de sista tre minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

2–0-målet kom på övertid, när Rasmus Niklasson Petrovic slog till och gjorde mål framspelad av Gustav Lundgren. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter GAIS AIK borta på söndag 28 september 16.30. Elfsborg möter Degerfors lördag 27 september 15.00 hemma.

GAIS–Elfsborg 2–0 (1–0)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 1–0 (45) Robin Frej (Gustav Lundgren), 2–0 (90) Rasmus Niklasson Petrovic (Gustav Lundgren).

Varningar, GAIS: William Milovanovic.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GAIS: 3-0-2

Elfsborg: 0-1-4

Nästa match:

GAIS: AIK, borta, 28 september

Elfsborg: Degerfors IF, hemma, 27 september