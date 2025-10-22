Galatasaray tog kommandot från start mot Bodö/Glimt

Galatasaray vann med 3–1 mot Bodö/Glimt

Victor Osimhen med två mål för Galatasaray

Andra raka segern för Galatasaray

Galatasaray hade greppet från start i matchen i Champions League mot Bodö/Glimt på onsdagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Victor Osimhen. Till slut blev det seger 3–1 (2–0) hemma.

Galatasarays Victor Osimhen tvåmålsskytt

Galatasaray började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Victor Osimhen till.

I 33:e minuten gjorde också laget 2–0 på nytt genom Victor Osimhen. Med en halvtimme kvar att spela nätade Yunus Akgun och ökade ledningen för Galatasaray.

I den 75:e minuten reducerade Andreas Helmersen för Bodö/Glimt på pass av Fredrik Björkan. Fler mål än så blev det inte för Bodö/Glimt.

Nästa motstånd för Galatasaray är Ajax. Lagen möts onsdag 5 november 21.00 på Johan Cruijff Arena. Bodö/Glimt tar sig an Monaco hemma tisdag 4 november 21.00.

Galatasaray–Bodö/Glimt 3–1 (2–0)

Champions League

Mål: 1–0 (3) Victor Osimhen, 2–0 (33) Victor Osimhen, 3–0 (60) Yunus Akgun, 3–1 (75) Andreas Helmersen (Fredrik Björkan).

Varningar, Galatasaray: Ismail Jakobs. Bodö/Glimt: Fredrik Björkan.

Nästa match:

Galatasaray: Ajax, borta, 5 november

Bodö/Glimt: AS Monaco, hemma, 4 november