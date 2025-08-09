Gefle och Heffnersklubban delade på poängen i toppmötet

Gefle och Heffnersklubban kryssade

Gefle nu andra, Heffnersklubban på tredje plats

FC Djursholm nästa motståndare för Gefle

Det blev 3–3 (1–2) i lördagens heta toppmatch i division 1 norra dam mellan hemmalaget Gefle och Heffnersklubban.

– Vi visste att det skulle bli en tuff match, däremot så förlorade vi två poäng på individuella misstag på alla tre målen. Cred till Heffnersklubban som gör precis allt enligt matchplan och pushar varandra som lag hela tiden i alla lägen, kommenterade Gefles huvudtränare Marcus Larsson efter matchen.

Det var elfte matchen i rad utan förlust för Gefle.

Gefle–Heffnersklubban – mål för mål

Målgörare för Gefle var Line Forsvall, Evelina Larsson och Sandra Törnros.

Gefle har tre segrar och två oavgjorda och 17–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Heffnersklubban har fyra vinster och en oavgjord och 12–6 i målskillnad. Det här var Gefles femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Gefle är kvar på andra plats, och Heffnersklubban stannar på tredje plats, i tabellen.

I nästa match möter Gefle FC Djursholm borta och Heffnersklubban möter IFK Östersund hemma. Båda matcherna spelas lördag 16 augusti 13.00.