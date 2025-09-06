Gefle segrade mot Haninge på hemmaplan
Gefle vann lördagens match hemma mot Haninge i Ettan norra herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.
I och med detta har Haninge fyra förluster i rad.
AFC Eskilstuna nästa för Gefle
Gefle fick en bra start på matchen. Måns Berggren slog till, redan i nionde minuten. Målet var Måns Berggrens femte i Ettan norra herr.
I 54:e minuten nätade Alem Nezirevic, och gjorde 2–0. Det blev också matchens sista mål.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 september. Då möter Gefle AFC Eskilstuna på Tunavallen 16.00. Haninge tar sig an Örebro Syrianska hemma 13.00.
Gefle–Haninge 2–0 (1–0)
Ettan norra herr, Gavlevallen
Mål: 1–0 (9) Måns Berggren, 2–0 (54) Alem Nezirevic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gefle: 3-0-2
Haninge: 0-1-4
Nästa match:
Gefle: AFC Eskilstuna, borta, 13 september
Haninge: Örebro Syrianska IF, hemma, 13 september
