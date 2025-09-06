Gefle segrade mot Haninge på hemmaplan

Gefle vann med 2–0 mot Haninge

Måns Berggren avgjorde för Gefle

Andra raka segern för Gefle

Gefle vann lördagens match hemma mot Haninge i Ettan norra herr. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.

I och med detta har Haninge fyra förluster i rad.

AFC Eskilstuna nästa för Gefle

Gefle fick en bra start på matchen. Måns Berggren slog till, redan i nionde minuten. Målet var Måns Berggrens femte i Ettan norra herr.

I 54:e minuten nätade Alem Nezirevic, och gjorde 2–0. Det blev också matchens sista mål.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 september. Då möter Gefle AFC Eskilstuna på Tunavallen 16.00. Haninge tar sig an Örebro Syrianska hemma 13.00.

Gefle–Haninge 2–0 (1–0)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 1–0 (9) Måns Berggren, 2–0 (54) Alem Nezirevic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 3-0-2

Haninge: 0-1-4

Nästa match:

Gefle: AFC Eskilstuna, borta, 13 september

Haninge: Örebro Syrianska IF, hemma, 13 september