Gelhardt och Koumas blev matchvinnare mot Wrexham

Swansea City blir nästa motstånd för Wrexham

Hull vann med 2–1 mot Wrexham

Lewis Koumas matchvinnare för Hull

2–1 vann Hull med mot Wrexham borta på tisdagen i Championship.

Wrexham–Hull – mål för mål

Joe Gelhardt gjorde 1–0 till Hull efter 41 minuter.

Lewis Koumas slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Liam Millar och ökade ledningen för Hull. Nathan Broadhead reducerade för Wrexham efter pass från Issa Kabore i 76:e minuten. Men mer än så orkade Wrexham inte med.

Wrexham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hull har tre vinster och två förluster och 8–7 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Hull är WBA. Lagen möts lördag 14 mars 16.00 på The Hawthorns.

Wrexham–Hull 1–2 (0–1)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 0–1 (41) Joe Gelhardt, 0–2 (63) Lewis Koumas (Liam Millar), 1–2 (76) Nathan Broadhead (Issa Kabore).

Varningar, Wrexham: Oliver Rathbone, Sam Smith, Dominic Hyam. Hull: Charlie Hughes, Oli McBurnie, Kyle Joseph, Toby Collyer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 3-1-1

Hull: 3-0-2

Nästa match:

Hull: West Bromwich Albion FC, borta, 14 mars 16.00