Genoa besegrade Verona – avgjorde i andra halvlek

Genoa vann hemma i Serie A mot Verona efter en stark andra halvlek. Första halvleken i söndagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Genoa och vann med slutade 2–0.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Genoas målvakter höll nollan.

Efter en mållös första halvlek gjorde Vitinha 1–0 till Genoa i den 61:a minuten. 0–2-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Leo Østigård slog till och gjorde mål efter förarbete från Aaron Martin Caricol. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Lagens första möte för säsongen vann Genoa med 2–1.

Nästa motstånd för Verona är Atalanta. Lagen möts söndag 22 mars 15.00 på New Balance Arena. Genoa tar sig an Udinese hemma fredag 20 mars 20.45.

Verona–Genoa 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio M. A. Bentegodi

Mål: 0–1 (61) Vitinha, 0–2 (86) Leo Østigård (Aaron Martin Caricol).

Varningar, Verona: Daniel Oyegoke, Jean-Daniel Akpa-Akpro. Genoa: Vitinha.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 1-0-4

Genoa: 3-1-1

Nästa match:

Verona: Atalanta, borta, 22 mars 15.00

Genoa: Udinese, hemma, 20 mars 20.45