Genoa tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Genoa med 2–1 mot Udinese

Brooke Norton Cuffy matchvinnare för Genoa

Andra raka segern för Genoa

Genoa fortsätter att vinna mot Udinese i Serie A. På måndagen segrade Genoa på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) borta. Det var Genoas fjärde raka seger mot Udinese.

Segermålet för Genoa stod Brooke Norton Cuffy för efter 83 minuter.

Udinese–Genoa – mål för mål

Genoa tog ledningen i 34:e minuten genom Ruslan Malinovskyi på straff.

I 65:e minuten slog Jakub Piotrowski till på pass av Rui Modesto och kvitterade för Udinese.

Brooke Norton Cuffy såg med sju minuter kvar att spela till att Genoa avgjorde matchen.

Det här var Genoas tredje uddamålsseger.

Genoas nya tabellposition är 14:e plats medan Udinese är på elfte plats. Noteras kan att Genoa sedan den 28 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.

Söndag 14 december spelar Udinese hemma mot Napoli 15.00 och Genoa mot Inter hemma 18.00.

Udinese–Genoa 1–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (34) Ruslan Malinovskyi, 1–1 (65) Jakub Piotrowski (Rui Modesto), 1–2 (83) Brooke Norton Cuffy.

Varningar, Udinese: Jesper Karlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-0-3

Genoa: 3-2-0

Nästa match:

Udinese: Napoli, hemma, 14 december

Genoa: Inter, hemma, 14 december