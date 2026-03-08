Genoa vann mot Roma efter stark andra halvlek

Genoa vann med 2–1 mot Roma

Vitinha avgjorde för Genoa

Sjunde segern för Genoa

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Genoa matchen i Serie A mot Roma och vann med 2–1.

Vitinha stod för Genoas avgörande mål efter 80 minuter.

Verona nästa för Genoa

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Junior Messias till på straff och gav Genoa ledningen. I 55:e minuten slog Evan N’dicka till och kvitterade för Roma. Vitinha gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Genoa har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–7 i målskillnad.

För Genoa gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Roma är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Roma med 3–1.

Nästa motstånd för Genoa är Verona. Lagen möts söndag 15 mars 12.30 på Stadio M. A. Bentegodi.

Genoa–Roma 2–1 (0–0)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 1–0 (52) Junior Messias, 1–1 (55) Evan N’dicka, 2–1 (80) Vitinha.

Varningar, Genoa: Patrizio Masini. Roma: Bryan Cristante, Donyell Malen, Evan N’dicka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 2-1-2

Roma: 2-2-1

Nästa match:

Genoa: Verona, borta, 15 mars 12.30