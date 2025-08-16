Georges Mikautadze gjorde avgörande målet för Lyon mot Lens

Lyon-seger med 1–0 mot Lens

Georges Mikautadze avgjorde för Lyon

Lyon höll nollan

Lyon vann med 1–0 på bortaplan mot Lens i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Georges Mikautadze för i första halvleken.

Metz nästa för Lyon

När lagen möttes senast slutade det med seger för Lens med 2–1.

Den 16 maj möts lagen återigen, då på Groupama Stadium.

Söndag 24 augusti 17.15 spelar Lens borta mot Le Havre. Lyon möter Metz hemma på Groupama Stadium lördag 23 augusti 21.05.

Lens–Lyon 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 0–1 (45) Georges Mikautadze (Malick Fofana).

Varningar, Lens: Samson Baidoo, Malang Sarr. Lyon: Sael Kumbedi, Abner, Adam Karabec.

Nästa match:

Lens: AC Le Havre, borta, 24 augusti

Lyon: Metz, hemma, 23 augusti