Getafe äntligen vinnare igen efter seger mot Alaves

Getafe segrade – 2–0 mot Alaves

Luis Vazquez matchvinnare för Getafe

Getafes starka defensiv briljerade

Efter åtta matcher utan seger i La Liga kunde Getafe till slut ta tre poäng. Laget vann på bortaplan mot Alaves, med 2–0 (0–0).

Det här var Getafes sjätte nolla den här säsongen.

Villarreal nästa för Getafe

Luis Vazquez gjorde 1–0 för Getafe efter pausen. I den 72:a minuten ökade Mauro Arambarri ledningen på straff. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Alaves har två vinster och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–4 i målskillnad.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Alaves Sevilla på Estadio R. Sanchez Pizjuan 18.30. Getafe tar sig an Villarreal hemma 16.15.

Alaves–Getafe 0–2 (0–0)

La Liga, Estadio Mendizorroza

Mål: 0–1 (53) Luis Vazquez, 0–2 (72) Mauro Arambarri.

Varningar, Alaves: Facundo Garces, Jonny Otto. Getafe: Domingos Duarte, Mario Martin, Pepe Bordalas, Abdelkabir Abqar, Djene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alaves: 2-0-3

Getafe: 1-2-2

Nästa match:

Alaves: Sevilla, borta, 14 februari 18.30

Getafe: Villarreal CF, hemma, 14 februari 16.15