Getafe och Alaves delade på poängen

1–1 mellan Getafe och Alaves

Ander Guevara kvitterade i 71:a minuten

Levante nästa motstånd för Getafe

Getafe och Alaves tog en poäng var i mötet i La Liga på Coliseum Alfonso Pérez. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Getafe–Alaves – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Mauro Arambarri gav Getafe ledningen.

I 71:a minuten kvitterade Ander Guevara för Alaves. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen 8 februari.

Getafe tar sig an Levante i nästa match hemma lördag 27 september 14.00. Alaves möter samma dag 18.30 Mallorca borta.

Getafe–Alaves 1–1 (0–0)

La Liga, Coliseum Alfonso Pérez

Mål: 1–0 (63) Mauro Arambarri, 1–1 (71) Ander Guevara.

Varningar, Getafe: Abdel Abqar, Davinchi. Alaves: Abde Rebbach, Facundo Garces, Calebe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 2-1-2

Alaves: 1-2-2

Nästa match:

Getafe: UD Levante, hemma, 27 september

Alaves: Mallorca, borta, 27 september