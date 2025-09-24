Getafe och Alaves delade på poängen
- 1–1 mellan Getafe och Alaves
- Ander Guevara kvitterade i 71:a minuten
- Levante nästa motstånd för Getafe
Getafe och Alaves tog en poäng var i mötet i La Liga på Coliseum Alfonso Pérez. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Getafe–Alaves – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Mauro Arambarri gav Getafe ledningen.
I 71:a minuten kvitterade Ander Guevara för Alaves. 1–1-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen 8 februari.
Getafe tar sig an Levante i nästa match hemma lördag 27 september 14.00. Alaves möter samma dag 18.30 Mallorca borta.
Getafe–Alaves 1–1 (0–0)
La Liga, Coliseum Alfonso Pérez
Mål: 1–0 (63) Mauro Arambarri, 1–1 (71) Ander Guevara.
Varningar, Getafe: Abdel Abqar, Davinchi. Alaves: Abde Rebbach, Facundo Garces, Calebe.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Getafe: 2-1-2
Alaves: 1-2-2
Nästa match:
Getafe: UD Levante, hemma, 27 september
Alaves: Mallorca, borta, 27 september
