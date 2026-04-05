Getafe vann klart mot Atlethic Bilbao på Coliseum

Seger för Getafe med 2–0 mot Atlethic Bilbao

Luis Vazquez avgjorde för Getafe

Redan i första halvlek tog Getafe greppet om hemmamatchen mot Atlethic Bilbao på söndagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i La Liga slutade 2–0.

Det här var nionde gången den här säsongen som Getafe höll nollan.

Segern var Getafes fjärde på de senaste fem matcherna.

Getafe fick en bra start på matchen när Luis Vazquez slog till redan i 14:e minuten.

2–0-målet kom på stopptid när Martin Satriano slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Getafe med 1–0.

I nästa match möter Getafe Levante borta på måndag 13 april 21.00. Atlethic Bilbao möter Villarreal söndag 12 april 21.00 hemma.

Getafe–Atlethic Bilbao 2–0 (1–0)

La Liga, Coliseum

Mål: 1–0 (14) Luis Vazquez, 2–0 (90) Martin Satriano.

Varningar, Getafe: Mauro Arambarri, Djene, Sebastian Boselli. Atlethic Bilbao: Yuri Berchiche.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 4-0-1

Atlethic Bilbao: 1-1-3

