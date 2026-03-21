Getafe vann på bortaplan mot Espanyol

Getafe vann med 2–1 mot Espanyol

Mauro Arambarri matchvinnare för Getafe

Andra förlusten i följd för Espanyol

Getafe ledde med 2–0 i paus mot Espanyol i lördagens match på bortaplan i La Liga. I andra halvlek kom Espanyol närmare, men Getafe kunde hålla undan till seger 2–1.

Getafe tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Domingos Duarte. Mauro Arambarri stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

I 68:e minuten nätade Roberto Fernandez och reducerade åt Espanyol. Men mer än så orkade Espanyol inte med. I den 88:e minuten fick Getafe Pepe Bordalas utvisad och laget fick spela de sista två minuterna med en spelare mindre.

Espanyol har två oavgjorda och tre förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Espanyol med 1–0.

Söndag 5 april möter Espanyol Real Betis borta 21.00 och Getafe möter Atlethic Bilbao hemma 14.00.

Espanyol–Getafe 1–2 (0–2)

La Liga, RCDE Stadium

Mål: 0–1 (45) Domingos Duarte, 0–2 (45) Mauro Arambarri, 1–2 (68) Roberto Fernandez.

Varningar, Espanyol: Edu Exposito, Pere Milla, Manolo Gonzalez.

Utvisningar, .

