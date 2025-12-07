Gianluca Gaetano målskytt när Cagliari sänkte Roma
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Cagliari segrade – 1–0 mot Roma
- Gianluca Gaetano matchvinnare för Cagliari
- Andra raka förlusten för Roma
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Cagliari vann med 1–0 (0–0) hemma mot Roma i Serie A.
Atalanta nästa för Cagliari
Cagliari har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har två vinster och tre förluster och 5–4 i målskillnad. Det här var Cagliaris andra uddamålsseger den här säsongen.
Lagen möts på nytt den 8 februari.
Nästa motstånd för Cagliari är Atalanta. Lagen möts lördag 13 december 20.45.
Cagliari–Roma 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (82) Gianluca Gaetano (Sebastiano Esposito).
Varningar, Cagliari: Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cagliari: 1-2-2
Roma: 2-0-3
Nästa match:
Cagliari: Atalanta, borta, 13 december
Den här artikeln handlar om: