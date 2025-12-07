Gianluca Gaetano målskytt när Cagliari sänkte Roma

Cagliari segrade – 1–0 mot Roma

Gianluca Gaetano matchvinnare för Cagliari

Andra raka förlusten för Roma

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Cagliari vann med 1–0 (0–0) hemma mot Roma i Serie A.

Atalanta nästa för Cagliari

Cagliari har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har två vinster och tre förluster och 5–4 i målskillnad. Det här var Cagliaris andra uddamålsseger den här säsongen.

Lagen möts på nytt den 8 februari.

Nästa motstånd för Cagliari är Atalanta. Lagen möts lördag 13 december 20.45.

Cagliari–Roma 1–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (82) Gianluca Gaetano (Sebastiano Esposito).

Varningar, Cagliari: Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 1-2-2

Roma: 2-0-3

Nästa match:

Cagliari: Atalanta, borta, 13 december