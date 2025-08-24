Oavgjort i mötet mellan Atalanta och Pisa

Gianluca Scamacca kvitterade i 50:e minuten

Atalanta nu åttonde, Pisa på sjunde plats

Pisa gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Atalanta i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Atalanta in i matchen, och kvitterade genom Gianluca Scamacca i 50:e minuten. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Atalanta–Pisa – mål för mål

Pisa gjorde 0–1 efter 26 minuters spel. Direkt efter pausen gjorde Gianluca Scamacca mål och kvitterade för Atalanta. 1–1-målet blev matchens sista.

För Atalanta gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen, medan Pisa är på sjunde plats.

Lagen möts igen 18 januari.

Nästa motstånd för Atalanta är Parma. Lagen möts lördag 30 augusti 18.30.

Atalanta–Pisa 1–1 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (26) Självmål, 1–1 (50) Gianluca Scamacca.

Varningar, Atalanta: Daniel Maldini, Kamaldeen Sulemana.

Nästa match:

Atalanta: Parma, borta, 30 augusti