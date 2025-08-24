Gianluca Scamacca poängräddare för Atalanta mot Pisa
- Oavgjort i mötet mellan Atalanta och Pisa
- Gianluca Scamacca kvitterade i 50:e minuten
- Atalanta nu åttonde, Pisa på sjunde plats
Pisa gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Atalanta i Serie A. I andra halvlek jobbade sig Atalanta in i matchen, och kvitterade genom Gianluca Scamacca i 50:e minuten. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.
Atalanta–Pisa – mål för mål
Pisa gjorde 0–1 efter 26 minuters spel. Direkt efter pausen gjorde Gianluca Scamacca mål och kvitterade för Atalanta. 1–1-målet blev matchens sista.
För Atalanta gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen, medan Pisa är på sjunde plats.
Lagen möts igen 18 januari.
Nästa motstånd för Atalanta är Parma. Lagen möts lördag 30 augusti 18.30.
Atalanta–Pisa 1–1 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (26) Självmål, 1–1 (50) Gianluca Scamacca.
Varningar, Atalanta: Daniel Maldini, Kamaldeen Sulemana.
Nästa match:
Atalanta: Parma, borta, 30 augusti
