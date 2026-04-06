Gideon Mensah räddade poäng i 87:e minuten mot Falkenberg

Oavgjort i mötet mellan Falkenberg och Ljungskile

Gideon Mensah kvitterade i 87:e minuten

Falkenberg nu åttonde, Ljungskile på sjunde plats

I 87:e minuten slog Gideon Mensah till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Ljungskile i mötet med Falkenberg i Superettan på Falcon Alkoholfri Arena. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Mensahs fullträff för Ljungskile gjorde att matchen på måndagen slutade oavgjort.

Falkenberg–Ljungskile – mål för mål

Hugo Komano gjorde 1–0 till Falkenberg strax före paus framspelad av Albin Andersson.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Gideon Mensah slog till och gjorde mål för Ljungskile. 1–1-målet blev matchens sista.

Ljungskile vann senast lagen möttes med 3–2 på Falcon Alkoholfri Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 13 september på Skarsjövallen.

Nästa motstånd för Falkenberg är Landskrona. Lagen möts söndag 12 april 15.00 på Landskrona IP. Ljungskile tar sig an Norrköping hemma lördag 11 april 13.00.

Falkenberg–Ljungskile 1–1 (1–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 1–0 (43) Hugo Komano (Albin Andersson), 1–1 (87) Gideon Mensah.

Varningar, Falkenberg: Godwin Aguda, Alexander Salo. Ljungskile: William Nilsson.

Falkenberg: Landskrona BoIS, borta, 12 april 15.00

Ljungskile: IFK Norrköping, hemma, 11 april 13.00