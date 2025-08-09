GIF Sundsvall sänkte Sandvikens IF – Taiki Kagayama matchhjälte

GIF Sundsvall vann med 1–0 mot Sandvikens IF

Taiki Kagayama avgjorde för GIF Sundsvall

Andra förlusten i rad för Sandvikens IF

Målet i första halvleken blev matchavgörande när GIF Sundsvall vann med 1–0 (1–0) hemma mot Sandvikens IF i Superettan.

GIF Sundsvall–Sandvikens IF – mål för mål

GIF Sundsvall har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sandvikens IF har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad. Det här var GIF Sundsvalls femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sandvikens IF:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att GIF Sundsvall nu ligger på femte plats i tabellen, och Sandvikens IF är på tionde plats. Ett tapp för Sandvikens IF som låg på sjätte plats så sent som den 19 juli.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har GIF Sundsvall vunnit.

I nästa omgång har GIF Sundsvall Östersunds FK borta på Jämtkraft Arena, lördag 16 augusti 13.00. Sandvikens IF spelar hemma mot Landskrona söndag 17 augusti 17.00.

GIF Sundsvall–Sandvikens IF 1–0 (1–0)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 1–0 (42) Taiki Kagayama.

Varningar, GIF Sundsvall: Taiki Kagayama. Sandvikens IF: Karl Bohm, Yabets Yaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GIF Sundsvall: 2-2-1

Sandvikens IF: 1-1-3

Nästa match:

GIF Sundsvall: Östersunds FK, borta, 16 augusti

Sandvikens IF: Landskrona BoIS, hemma, 17 augusti