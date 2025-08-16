GIF Sundsvall segrade mot Östersunds FK på bortaplan

Seger för GIF Sundsvall med 3–1 mot Östersunds FK

Taiki Kagayama avgjorde för GIF Sundsvall

Andra raka segern för GIF Sundsvall

GIF Sundsvall vann lördagens match borta mot Östersunds FK i Superettan. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–1.

Östersunds FK–GIF Sundsvall – mål för mål

GIF Sundsvall tog en tidig ledning. Marc Manchón slog till på pass av Ture Sandberg, redan i 17:e minuten. I 66:e minuten slog Taiki Kagayama till, och gjorde 0–2.

I den 74:e minuten ökade Yacqub Finey ledningen ytterligare.

Reduceringen till 1–3 kom på stopptid, när Chovanie Amatkarijo slog till och gjorde mål för Östersunds FK framspelad av Nebiyou Perry. Fler mål än så blev det inte för Östersunds FK.

GIF Sundsvall ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen, medan Östersunds FK är på 13:e plats.

Det här var fjärde mötet mellan Östersunds FK och GIF Sundsvall den här säsongen.

Nästa motstånd för Östersunds FK är Varberg. Lagen möts söndag 24 augusti 13.00 på Påskbergsvallen. GIF Sundsvall tar sig an Oddevold hemma måndag 25 augusti 19.00.

Östersunds FK–GIF Sundsvall 1–3 (0–1)

Superettan, Jämtkraft Arena

Mål: 0–1 (17) Marc Manchón (Ture Sandberg), 0–2 (66) Taiki Kagayama, 0–3 (74) Yacqub Finey, 1–3 (90) Chovanie Amatkarijo (Nebiyou Perry).

Varningar, Östersunds FK: Adrian Edqvist. GIF Sundsvall: Marc Manchón.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Östersunds FK: 1-1-3

GIF Sundsvall: 3-1-1

Nästa match:

Östersunds FK: Varbergs BoIS, borta, 24 augusti

GIF Sundsvall: IK Oddevold, hemma, 25 augusti