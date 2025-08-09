Gil Vicente-seger med 2–0 mot Nacional

Pablo avgjorde för Gil Vicente

Gil Vicente höll nollan

Lördagens matchen mellan Nacional och Gil Vicente i Primeira Liga herr avgjordes redan i första halvleken. Bortalaget Gil Vicente ledde med 2–0 i paus, och resultatet stod sig matchen ut.

Nacional–Gil Vicente – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Gil Vicente tog ledningen i 35:e minuten, genom Pablo.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Luis Esteves. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Gil Vicente med 2–0.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Gil Vicente med 3–0.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Nacional Rio Ave borta på Estádio dos Arcos, söndag 17 augusti 16.30. Gil Vicente spelar hemma mot Porto lördag 16 augusti 20.00.

Nacional–Gil Vicente 0–2 (0–2)

Primeira Liga herr, Estádio da Madeira

Mål: 0–1 (35) Pablo, 0–2 (45) Luis Esteves.

Varningar, Nacional: Ulisses, Filipe Soares, Jesus Ramirez. Gil Vicente: Andrew, Pablo, Mohamed Bamba, Ze Carlos, Ze Carlos, Rodrigo Rodrigues.

Nästa match:

Nacional: Rio Ave, borta, 17 augusti

Gil Vicente: FC Porto, hemma, 16 augusti