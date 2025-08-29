Gil Vicente besegrade Moreirense – avgjorde i andra halvlek

Gil Vicente vann med 2–0 mot Moreirense

Pablo matchvinnare för Gil Vicente

Gil Vicente nu sjätte, Moreirense på tredje plats

Gil Vicente vann hemma i Primeira Liga herr mot Moreirense efter en stark andra halvlek. Första halvleken i fredagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Gil Vicente och vann med slutade 2–0.

Gil Vicente–Moreirense – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Pablo till och gav Gil Vicente ledningen.

2–0-målet kom på övertid, när Gustavo Varela slog till och gjorde mål framspelad av Murilo. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Efter fyra matcher har Gil Vicente nu sju poäng och Moreirense har nio poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.

I nästa match möter Gil Vicente Braga borta och Moreirense möter Rio Ave hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 september 20.00.

Gil Vicente–Moreirense 2–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos

Mål: 1–0 (49) Pablo, 2–0 (90) Gustavo Varela (Murilo).

Varningar, Gil Vicente: Ghislain Konan. Moreirense: Yan Maranhao, Alvaro Martinez.

Nästa match:

Gil Vicente: SC Braga, borta, 13 september

Moreirense: Rio Ave, hemma, 13 september