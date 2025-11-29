Gil Vicente föll mot Tondela på hemmaplan
- Tondela-seger med 1–0 mot Gil Vicente
- Pedro Maranhao avgjorde för Tondela
- Andra segern för Tondela
Gil Vicente räckte inte till mot Tondela hemma i Primeira Liga herr. Matchen på lördagen slutade 1–0 (1–0) till Tondela.
Pedro Maranhao blev matchhjälte efter 35 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Gil Vicente–Tondela – mål för mål
Gil Vicente har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tondela har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–9 i målskillnad. Det här var Gil Vicentes andra uddamålsförlust den här säsongen.
Det här betyder att Tondela ligger på 16:e plats i tabellen och Gil Vicente är på fjärde plats.
Den 11 april möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Gil Vicente är Guimaraes. Lagen möts måndag 8 december 21.30 på Estádio D. Afonso Henriques.
Gil Vicente–Tondela 0–1 (0–1)
Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos
Mål: 0–1 (35) Pedro Maranhao.
Varningar, Gil Vicente: Facundo Caseres, Martin Fernandez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Gil Vicente: 3-1-1
Tondela: 1-1-3
Nästa match:
Gil Vicente: Vitoria Guimaraes, borta, 8 december
