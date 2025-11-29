Gil Vicente föll mot Tondela på hemmaplan

Tondela-seger med 1–0 mot Gil Vicente

Pedro Maranhao avgjorde för Tondela

Andra segern för Tondela

Gil Vicente räckte inte till mot Tondela hemma i Primeira Liga herr. Matchen på lördagen slutade 1–0 (1–0) till Tondela.

Pedro Maranhao blev matchhjälte efter 35 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Gil Vicente–Tondela – mål för mål

Gil Vicente har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tondela har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–9 i målskillnad. Det här var Gil Vicentes andra uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Tondela ligger på 16:e plats i tabellen och Gil Vicente är på fjärde plats.

Den 11 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Guimaraes. Lagen möts måndag 8 december 21.30 på Estádio D. Afonso Henriques.

Gil Vicente–Tondela 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio Cidade de Barcelos

Mål: 0–1 (35) Pedro Maranhao.

Varningar, Gil Vicente: Facundo Caseres, Martin Fernandez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 3-1-1

Tondela: 1-1-3

Nästa match:

Gil Vicente: Vitoria Guimaraes, borta, 8 december