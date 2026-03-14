Gil Vicente och Alverca kryssade efter svängig match

Gil Vicente tog emot Alverca hemma på Municipal de Barcelos på lördagen. I första halvlek var det Gil Vicente som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Alverca in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Primeira Liga herr slutade 2–2.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Gil Vicente.

Gil Vicente–Alverca – mål för mål

Agustin Moreira gav Gil Vicente ledningen i 32:a minuten.

Direkt efter pausen nätade Sandro Lima och kvitterade för Alverca. I 71:a minuten gav Agustin Moreira Gil Vicente ledningen på nytt på pass av Santi Garcia. Kvitteringen kom på övertid när Kaiky Naves slog till och gjorde mål för Alverca efter förarbete av Lincoln. 2–2-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gil Vicente med 4–0.

Nästa motstånd för Gil Vicente är Santa Clara. Lagen möts lördag 21 mars 19.00 på Estadio do Sao Miguel.

Mål: 1–0 (32) Agustin Moreira, 1–1 (52) Sandro Lima, 2–1 (71) Agustin Moreira (Santi Garcia), 2–2 (90) Kaiky Naves (Lincoln).

Varningar, Gil Vicente: Ze Carlos, Jonathan Buatu, Santi Garcia. Alverca: Rhaldney Norberto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 1-2-2

Alverca: 0-5-0

Nästa match:

Gil Vicente: Santa Clara, borta, 21 mars 19.00