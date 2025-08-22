Real Betis vann med 1–0 mot Alaves

Giovani Lo Celso avgjorde för Real Betis

Real Betis nu första, Alaves på nionde plats

Målet i första halvleken blev matchens enda. Real Betis vann med 1–0 (1–0) hemma mot Alaves i La Liga.

Celta Vigo nästa för Real Betis

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Alaves är på nionde plats.

Lagen möts på nytt den 25 januari.

Onsdag 27 augusti 21.00 spelar Real Betis borta mot Celta Vigo. Alaves möter Atletico Madrid hemma på Mendizorrotza lördag 30 augusti 17.00.

Real Betis–Alaves 1–0 (1–0)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 1–0 (16) Giovani Lo Celso.

Varningar, Real Betis: Cucho Hernandez, Giovani Lo Celso. Alaves: Antonio Blanco, Facundo Garces, Pablo Ibanez.

Nästa match:

Real Betis: Celta Vigo, borta, 27 augusti

Alaves: Atletico de Madrid, hemma, 30 augusti