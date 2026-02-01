Gleison Bremer i målform när Juventus vann mot Parma

Juventus-seger med 4–1 mot Parma

Juventus fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gleison Bremer gjorde två mål för Juventus

Juventus vann på bortaplan mot Parma i Serie A. 1–4 (0–2) slutade matchen på söndagen.

Weston McKennie gjorde avgörande målet

Gleison Bremer öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav gästerna Juventus ledningen. Laget gjorde också 0–2 i 37:e minuten genom Weston McKennie.

Parma reducerade till 1–2 i 51:a minuten. I 54:e minuten slog Gleison Bremer till på nytt framspelad av Jonathan David och gjorde 1–3. Jonathan David fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Juventus.

Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Juventus har fyra vinster och en förlust och 15–2 i målskillnad.

Det här betyder att Parma nu ligger på 15:e plats i tabellen och Juventus är på fjärde plats. Parma var elva i tabellen för 14 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Säsongens första möte lagen emellan vann Juventus med 2–0.

I nästa match, söndag 8 februari möter Parma Bologna borta på Stadio Renato Dell’Ara 12.30 medan Juventus spelar hemma mot Lazio 20.45.

Parma–Juventus 1–4 (0–2)

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Mål: 0–1 (15) Gleison Bremer, 0–2 (37) Weston McKennie, 1–2 (51) Självmål, 1–3 (54) Gleison Bremer (Jonathan David), 1–4 (64) Jonathan David.

Varningar, Parma: Alessandro Circati. Juventus: Weston McKennie, Chico Conceicao, Gleison Bremer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 1-2-2

Juventus: 4-0-1

Nästa match:

Parma: Bologna, borta, 8 februari 12.30

Juventus: Lazio, hemma, 8 februari 20.45