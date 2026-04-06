Göteborg vann mot Enskede på Enskede IP efter rivstart

Göteborg vann med 2–0 mot Enskede

Lisa Johansson med två mål för Göteborg

Andra raka förlusten för Enskede

Efter en minuts spel gjorde Lisa Johansson 1–0 för Göteborg som tog greppet om bortamatchen mot Enskede på måndagen. Matchen i Elitettan slutade 2–0.

Det här var första segern för Göteborg, efter förlust med 2–3 mot Linköping i premiären.

Enskede–Göteborg – mål för mål

Göteborg började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Lisa Johansson till. Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken återigen genom Lisa Johansson. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Göteborg med 2–0.

Söndag 26 april 15.00 spelar Enskede borta mot Trelleborg. Göteborg möter Alingsås IF borta på Mjörnvallen fredag 24 april 19.00.

Enskede–Göteborg 0–2 (0–2)

Elitettan, Enskede IP

Mål: 0–1 (1) Lisa Johansson, 0–2 (45) Lisa Johansson.

