Göteborg vann på bortaplan mot Örgryte

Göteborg vann med 2–0 mot Örgryte

Göteborgs tionde seger på de senaste tio matcherna

Tolfte raka segern för Göteborg

Göteborg vann mötet i division 1 södra dam på bortaplan mot Örgryte, med 2–0.

– En match där vi håller oss till matchplan, spelar ett lågt försvarsspel och i det gör vi allt för varandra i 95 minuter. De gör 0–1 i en tilltrasslad situation där vi inte får väck bollen. De skapar några farliga chanser men tycker vi har bra koll på deras i inlägg och inspel. I slutet lyfter vi upp lite men där är vi inte synkade vilket leder till att de får en boll bakom vår backlinje och gör 0–2, därefter är matchen slut. Stor eloge till våra spelare som gör jobbet i defensiven idag, kommenterade Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson.

I och med detta har Göteborg hela tolv raka segrar i division 1 södra dam.

Värnamo nästa för Göteborg

Det här betyder att Örgryte är kvar på nionde plats, och att Göteborg fortfarande leder serien.

Nästa motstånd för Örgryte är Halmstad. Göteborg tar sig an Värnamo hemma. Båda matcherna spelas lördag 23 augusti 13.00.