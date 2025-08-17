Guilherme Schettine avgjorde när Moreirense sänkte Santa Clara
- Moreirense vann med 1–0 mot Santa Clara
- Guilherme Schettine avgjorde för Moreirense
- Andra raka segern för Moreirense
Målet i första halvleken blev matchens enda. Moreirense vann med 1–0 (1–0) borta mot Santa Clara i Primeira Liga herr.
Moreirense tog därmed andra raka segern, efter 2–1 mot Alverca i premiären.
Guimaraes nästa för Moreirense
Det här var Moreirenses andra uddamålsseger.
Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 23 augusti. Då möter Santa Clara Estoril 20.00. Moreirense tar sig an Guimaraes hemma 17.00.
Santa Clara–Moreirense 0–1 (0–1)
Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel
Mål: 0–1 (8) Guilherme Schettine.
Varningar, Santa Clara: Diogo Calila, Luis Rocha, Vinicius Lopes, Frederico Venancio. Moreirense: Maracas, Marcelo, Kiko, Mateja Stjepanovic, Rodrigo Alonso.
Nästa match:
Santa Clara: Estoril Praia, borta, 23 augusti
Moreirense: Vitoria Guimaraes, hemma, 23 augusti
