Moreirense vann med 1–0 mot Santa Clara

Guilherme Schettine avgjorde för Moreirense

Andra raka segern för Moreirense

Målet i första halvleken blev matchens enda. Moreirense vann med 1–0 (1–0) borta mot Santa Clara i Primeira Liga herr.

Moreirense tog därmed andra raka segern, efter 2–1 mot Alverca i premiären.

Guimaraes nästa för Moreirense

Det här var Moreirenses andra uddamålsseger.

Den 25 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 23 augusti. Då möter Santa Clara Estoril 20.00. Moreirense tar sig an Guimaraes hemma 17.00.

Santa Clara–Moreirense 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel

Mål: 0–1 (8) Guilherme Schettine.

Varningar, Santa Clara: Diogo Calila, Luis Rocha, Vinicius Lopes, Frederico Venancio. Moreirense: Maracas, Marcelo, Kiko, Mateja Stjepanovic, Rodrigo Alonso.

Nästa match:

Santa Clara: Estoril Praia, borta, 23 augusti

Moreirense: Vitoria Guimaraes, hemma, 23 augusti