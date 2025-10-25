Guimaraes och Murphy blev matchvinnare hemma mot Fulham
- Newcastle-seger med 2–1 mot Fulham
- Bruno Guimaraes avgjorde för Newcastle
- Fjärde raka nederlaget för Fulham
En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Newcastle, som vann matchen hemma mot Fulham i Premier League på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Bruno Guimaraes slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
I och med detta har Fulham fyra förluster i rad.
West Ham nästa för Newcastle
Jacob Murphy öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Newcastle ledningen. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Sasa Lukic och kvitterade för Fulham.
Det matchavgörande målet kom på stopptid när Bruno Guimaraes slog till och gjorde 2–1 för Newcastle.
Det här var Newcastles andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Fulhams andra uddamålsförlust.
I nästa omgång har Newcastle West Ham borta på London Stadium, söndag 2 november 15.00. Fulham spelar hemma mot Wolverhampton lördag 1 november 16.00.
Newcastle–Fulham 2–1 (1–0)
Premier League, St James’ Park
Mål: 1–0 (18) Jacob Murphy, 1–1 (56) Sasa Lukic, 2–1 (90) Bruno Guimaraes.
Varningar, Fulham: Kenny Tete, Alex Iwobi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Newcastle: 2-1-2
Fulham: 1-0-4
Nästa match:
Newcastle: West Ham Utd, borta, 2 november
Fulham: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 1 november
