Guimaraes vann klart mot AVS på Estádio D. Afonso Henriques

Guimaraes vann med 4–0 mot AVS

Redan i första halvlek tog Guimaraes greppet om hemmamatchen mot AVS på fredagen. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr slutade 4–0.

Guimaraes–AVS – mål för mål

Guimaraes startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Nelson Oliveira gjorde målet redan i 14:e minuten.

I 27:e minuten gjorde också laget 2–0 när Oscar Rivas Viondi fick träff.

Guimaraes gjorde 3–0 när Beni Mukendi fick träff i 32:a minuten.

Till slut kom också 4–0-målet genom Oumar Camara i 75:e minuten.

I tabellen innebär det här att Guimaraes nu ligger på sjunde plats i tabellen. AVS är på 18:e och sista plats. Guimaraes var tolva i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen 11 april.

I nästa match möter Guimaraes Gil Vicente hemma på måndag 8 december 21.30. AVS möter Rio Ave lördag 6 december 19.00 hemma.

Guimaraes–AVS 4–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 1–0 (14) Nelson Oliveira, 2–0 (27) Oscar Rivas Viondi, 3–0 (32) Beni Mukendi, 4–0 (75) Oumar Camara.

Varningar, AVS: Gustavo Assuncao.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 3-0-2

AVS: 0-2-3

Nästa match:

Guimaraes: Gil Vicente FC, hemma, 8 december

AVS: Rio Ave, hemma, 6 december