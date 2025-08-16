Guimaraes vann med 3–2 hemma mot Estoril

Seger för Guimaraes med 3–2 mot Estoril

Tiago Silva matchvinnare för Guimaraes

Guimaraes nu tionde, Estoril på elfte plats

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Guimaraes i matchen mot Estoril på Estádio D. Afonso Henriques. Laget vann lördagens match i Primeira Liga herr med 3–2 (1–1). Segermålet för Guimaraes stod Tiago Silva för efter 69 minuter.

Det var Guimaraes första seger, efter förlusten med 0–3 mot Porto i premiären.

Moreirense nästa för Guimaraes

Gästande Estoril fick en bra start på matchen. Rafik Guitane gjorde målet, redan i 19:e minuten.

Guimaraes kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek, genom Miguel Nobrega. Direkt efter pausen ökade Nelson Oliveira Guimaraes ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Tiago Parreira Parente träff och kvitterade för Estoril.

I 69:e minuten slog Tiago Silva till på straff, och gav Guimaraes ledningen.

Lagen möts igen 25 januari.

I nästa match, lördag 23 augusti, har Guimaraes Moreirense borta på Parque Joaquim de Almeida Freitas 17.00, medan Estoril spelar hemma mot Santa Clara 20.00.

Guimaraes–Estoril 3–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (19) Rafik Guitane, 1–1 (42) Miguel Nobrega, 2–1 (52) Nelson Oliveira, 2–2 (61) Tiago Parreira Parente, 3–2 (69) Tiago Silva.

Varningar, Guimaraes: Tiago Silva, Nelson Oliveira, Beni Mukendi, Joao Mendes. Estoril: Joao Carvalho, Kevin Boma, Patrick de Paula.

Nästa match:

Guimaraes: Moreirense, borta, 23 augusti

Estoril: Santa Clara, hemma, 23 augusti