Guitane fixade kryss på övertid för Estoril mot Tondela

Tondela och Estoril kryssade

Rafik Guitane kvitterade på tilläggstid

Alverca nästa motståndare för Tondela

Estoril gick mot förlust när laget på söndagen mötte Tondela i Primeira Liga herr på Estádio João Cardoso. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Rafik Guitane till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Estoril.

Tondela–Estoril – mål för mål

Estoril tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Yanis Begraoui. Det dröjde till den 73:e minuten innan Tiago Manso på straff kvitterade för Tondela.

Ledningsmålet till 2–1 kom på övertid, när Ivan Cavaleiro slog till och gjorde mål för Tondela.

Men Estoril hann ändå med ett kvitteringsmål. Rafik Guitane gjorde det på stopptid. 2–2-målet blev matchens sista.

Estoril tog hem lagens senaste möte, för tre år sedan, med 1–0.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Nästa motstånd för Estoril är Santa Clara. Lagen möts lördag 6 september 21.30.

Tondela–Estoril 2–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso

Mål: 0–1 (43) Yanis Begraoui, 1–1 (73) Tiago Manso, 2–1 (90) Ivan Cavaleiro, 2–2 (90) Rafik Guitane.

Varningar, Tondela: Juan Rodriguez. Estoril: Kevin Boma, Pedro Amaral, Felix Bacher.

Nästa match:

Estoril: Santa Clara, hemma, 6 september