Guram Kashia och Alasana Yirajang fixade Slovan Bratislavas seger – trots underläge i halvtid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Slovan Bratislava segrade – 2–1 mot Rayo Vallecano
- Alasana Yirajang avgjorde för Slovan Bratislava
- Slovan Bratislava nu 29:e, Rayo Vallecano på tolfte plats
Bortalaget Rayo Vallecano hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Conference League herr. Men Slovan Bratislava vände på matchen och vann till slut med 2–1.
Shkendija nästa för Slovan Bratislava
Rayo Vallecano tog ledningen i 24:e minuten genom Fran Perez.
Direkt efter pausen gjorde Guram Kashia mål på passning från Vladimir Weiss och kvitterade för Slovan Bratislava.
Slovan Bratislava gjorde också 2–1 i 52:a minuten när Alasana Yirajang slog till. Yirajang fullbordade därmed lagets vändning.
För hemmalaget betyder resultatet 29:e plats i tabellen. Rayo Vallecano är på tolfte plats.
Torsdag 11 december 18.45 möter Slovan Bratislava Shkendija borta på Tose Proeski National Arena medan Rayo Vallecano spelar borta mot Jagiellonia.
Slovan Bratislava–Rayo Vallecano 2–1 (0–1)
Conference League herr
Mål: 0–1 (24) Fran Perez, 1–1 (49) Guram Kashia (Vladimir Weiss), 2–1 (52) Alasana Yirajang.
Varningar, Slovan Bratislava: Marko Tolic, Kenan Bajric, Robert Mak, Danylo Ignatenko, Peter Pokorny. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Pathe Ciss, Oscar Valentin, Gerard Gumbau.
Nästa match:
Slovan Bratislava: FK Shkendija, borta, 11 december
Rayo Vallecano: Jagiellonia Bialystok, borta, 11 december
Den här artikeln handlar om: