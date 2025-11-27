Guram Kashia och Alasana Yirajang fixade Slovan Bratislavas seger – trots underläge i halvtid

Slovan Bratislava segrade – 2–1 mot Rayo Vallecano

Alasana Yirajang avgjorde för Slovan Bratislava

Slovan Bratislava nu 29:e, Rayo Vallecano på tolfte plats

Bortalaget Rayo Vallecano hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i Conference League herr. Men Slovan Bratislava vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Shkendija nästa för Slovan Bratislava

Rayo Vallecano tog ledningen i 24:e minuten genom Fran Perez.

Direkt efter pausen gjorde Guram Kashia mål på passning från Vladimir Weiss och kvitterade för Slovan Bratislava.

Slovan Bratislava gjorde också 2–1 i 52:a minuten när Alasana Yirajang slog till. Yirajang fullbordade därmed lagets vändning.

För hemmalaget betyder resultatet 29:e plats i tabellen. Rayo Vallecano är på tolfte plats.

Torsdag 11 december 18.45 möter Slovan Bratislava Shkendija borta på Tose Proeski National Arena medan Rayo Vallecano spelar borta mot Jagiellonia.

Slovan Bratislava–Rayo Vallecano 2–1 (0–1)

Conference League herr

Mål: 0–1 (24) Fran Perez, 1–1 (49) Guram Kashia (Vladimir Weiss), 2–1 (52) Alasana Yirajang.

Varningar, Slovan Bratislava: Marko Tolic, Kenan Bajric, Robert Mak, Danylo Ignatenko, Peter Pokorny. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Pathe Ciss, Oscar Valentin, Gerard Gumbau.

Nästa match:

Slovan Bratislava: FK Shkendija, borta, 11 december

Rayo Vallecano: Jagiellonia Bialystok, borta, 11 december