Häcken vann borta mot IFK Göteborg

Häcken vann med 2–0 mot IFK Göteborg

Häcken hade ledningen i halvtid mot IFK Göteborg på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Allsvenskan.

Gästerna Häcken startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Gustav Lindgren gjorde målet med assist av Julius Lindberg redan i 17:e minuten.

Mikkel Rygaard såg till att Häcken ökade ledningen på pass av Amor Layouni med sex minuter kvar att spela. 0–2-målet blev matchens sista.

IFK Göteborg ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Häcken ligger på första plats.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då på Nordic Wellness Arena.

IFK Göteborg tar sig an HBK i nästa match borta lördag 18 april 15.00. Häcken möter GAIS hemma söndag 19 april 16.30.

IFK Göteborg–Häcken 0–2 (0–1)

Allsvenskan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (17) Gustav Lindgren (Julius Lindberg), 0–2 (84) Mikkel Rygaard (Amor Layouni).

Varningar, IFK Göteborg: Max Fenger, Saidou Alioum, Adam Bergmark Wiberg. Häcken: Adam Lundkvist, Mikkel Rygaard, Silas Andersen, Filip Helander, Abdoulaye Doumbia.

