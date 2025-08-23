Underläge i halvtid – då fixade Evelina Brag och Julia Olsson Halmias vändning

Halmia-seger med 2–1 mot Vellinge

Sjunde segern för Halmia

Vellinge nu tredje, Halmia på femte plats

Hemmalaget Vellinge ledde med 1–0 i division 1 södra dam efter halva matchen. Men Halmia vände på resultatet i andra halvlek och vann matchen med 2–1.

– Jag tycker Halmia är bättre än oss i första halvlek trots att vi då har ledningen med 1–0. Efter en tidig kvittering av dem tar vi över spelet och skapar en del hyfsade chanser. Dock är det Halmia som gör det avgörande 2–1-målet med fem minuter kvar av matchen. Surt att inte få med sig några poäng, men Halmia är ett bra lag och kommer säkert klättra i tabellen under hösten, kommenterade Vellinges huvudtränare Roger Nilsson.

Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson om matchen:

– Mycket stabil insats av tjejerna idag, vi ger aldrig upp trots 1–0-underläge. Några spelare borta, men de som kliver in istället gör det fantastiskt bra och en riktig laginsats över hela banan. Ebba Nilsson och Tilda Boqvist, som kommer in i andra halvlek, gör sin uppgift klockrent och Boqvist spelar även fram till Brags segermål. Alla ska ha beröm, Vellinge ligger tvåa i tabellen men jag tycker vi är bättre än dem, de är dock effektiva på sina målchanser. Vi ska jobba vidare och försöka hålla höstens förlustnolla intakt.

Eskilsminne nästa för Halmia

Evelina Brag och Julia Olsson gjorde mål för Halmia, och Elin Engbe för Vellinge.

Vellinge har två vinster och tre förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Halmia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–12 i målskillnad. Det här var Vellinges andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Halmias andra uddamålsseger.

Vellinge ligger på tredje plats i tabellen efter matchen, medan Halmia ligger på femte plats.

Nästa motstånd för Vellinge är Rosengård. Lagen möts måndag 1 september 19.15 på Malmö IP. Halmia tar sig an Eskilsminne hemma lördag 30 augusti 14.00.