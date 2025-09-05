Olivia Fransson Pousette blev matchhjälte för Halmstad BK hemma mot Halmia

Halmstad BK segrade – 1–0 mot Halmia

Andra raka segern för Halmstad BK

Halmstad BK:s femte seger för säsongen

Halmstad BK vann i division 1 södra dam med 1–0 (1–0) mot Halmia på hemmaplan.

– Första halvlek är vi helt överlägsna och ska leda med två, tre mål. Sen får vi en utvisning på vår målvakt med någon minut kvar och då blir ju andra halvlek en fråga om att stänga ner matchen vilket tjejerna gör fantastiskt bra, kommenterade Halmstad BK:s huvudtränare André Johansson efter matchen.

Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson om matchen:

– Vi är inte där idag, precis som ett par höstderbyn tidigare. HBK gör en klart bättre prestation än oss och det leder till att de vinner. Vi är uddlösa framåt och har väldigt svårt att skapa någon bra målchans trots en spelare mer på banan. Det är bara att gratulera HBK till segern, den var välförtjänt, och med det lag de har nu kommer de ta många poäng i höst. Vi tar nya tag och jobbar för att hitta tillbaka till segrarna, förhoppningsvis redan till nästa helg!

Halmstad BK–Halmia – mål för mål

Halmstad BK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Halmia har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad. Förlusten var Halmias femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Halmstad BK ligger på tionde plats i tabellen, och Halmia är på sjunde plats.

Lördag 13 september 13.00 spelar Halmstad BK borta mot Värnamo. Halmia möter Älmhult hemma på Halmstad Arena söndag 14 september 14.00.