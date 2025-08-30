Halmstad BK vann klart mot Ifö Bromölla på Strandängens IP

Halmstad BK vann med 3–0 mot Ifö Bromölla

Andra raka förlusten för Ifö Bromölla

Fjärde segern för Halmstad BK

Redan i första halvlek tog Halmstad BK greppet om bortamatchen mot Ifö Bromölla på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam slutade 3–0.

Halmia nästa för Halmstad BK

Målgörare för Halmstad BK var Tilde Duphorn, Zara Jönsson och Nicolina Svensson.

I tabellen innebär det här att Halmstad BK nu ligger på elfte plats. Ifö Bromölla är på 13:e plats.

I nästa match möter Ifö Bromölla Göteborg borta på söndag 7 september 16.00. Halmstad BK möter Halmia fredag 5 september 19.00 hemma.