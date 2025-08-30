Halmstad BK vann klart mot Ifö Bromölla på Strandängens IP
- Halmstad BK vann med 3–0 mot Ifö Bromölla
- Andra raka förlusten för Ifö Bromölla
- Fjärde segern för Halmstad BK
Redan i första halvlek tog Halmstad BK greppet om bortamatchen mot Ifö Bromölla på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam slutade 3–0.
Halmia nästa för Halmstad BK
Målgörare för Halmstad BK var Tilde Duphorn, Zara Jönsson och Nicolina Svensson.
I tabellen innebär det här att Halmstad BK nu ligger på elfte plats. Ifö Bromölla är på 13:e plats.
I nästa match möter Ifö Bromölla Göteborg borta på söndag 7 september 16.00. Halmstad BK möter Halmia fredag 5 september 19.00 hemma.
