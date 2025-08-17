Halmstad vann med 3–0 mot Älmhult

Halmstad segrade – 3–0 mot Älmhult

Älmhults tredje raka förlust

Halmstads tredje seger för säsongen

Halmstad tog ledningen mot Älmhult på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam på söndagen slutade 3–0.

– Vi kan mycket bättre än så här, oacceptabelt, tyckte Älmhults huvudtränare Chris Namputu, efter matchen.

Halmstads huvudtränare André Johansson:

– Stabil och väl genomförd match. Vi tar tag i matchen direkt och har bra koll speciellt defensivt. Får ett psykologiskt viktigt mål precis innan paus. Samma sen i andra när vi verkligen tar tag i det offensivt också, får 2–0 tidigt och sedan 3–0 som dödar matchen. Kul att vår konkurrenssituation nu börjar resultera och att vi får bra prestationer av många tjejer.

Resultatet betyder också att Halmstad har hållit nollan i tre matcher i rad.

Älmhult–Halmstad – mål för mål

Målgörare för Halmstad var Nora Hultgren och Zara Jönsson. Ett av Halmstads mål var ett självmål.

Älmhult har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Halmstad har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–3 i målskillnad.

Älmhult stannar därmed på tionde plats, och Halmstad på tolfte plats, i tabellen.

Älmhult möter Eskilsminne i nästa match borta lördag 23 augusti 13.00. Halmstad möter samma dag Örgryte hemma.