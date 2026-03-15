Halvtidsledning blev bara en poäng – när Liverpool tog emot Tottenham
Följ Fotbolldirekt på
Google news
I halvtid hade Liverpool skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Tottenham i Premier League. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i söndagens match, 1–1.
Liverpool–Tottenham – mål för mål
Dominik Szoboszlai öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Liverpool en tidig ledning.
Kvitteringen kom på övertid när Richarlison slog till och gjorde mål för Tottenham assisterad av Randal Kolo Muani. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
I tabellen innebär det här att Liverpool nu ligger på femte plats i tabellen. Tottenham är på 16:e plats.
Liverpool–Tottenham 1–1 (1–0)
Premier League, Anfield
Mål: 1–0 (18) Dominik Szoboszlai, 1–1 (90) Richarlison (Randal Kolo Muani).
Varningar, Tottenham: Igor Tudor.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Liverpool: 3-1-1
Tottenham: 0-1-4
Nästa match:
Liverpool: Brighton & Hove Albion FC, borta, 21 mars 13.30
Den här artikeln handlar om: