Halvtidsledning blev bara en poäng – när Liverpool tog emot Tottenham

Oavgjort mellan Liverpool och Tottenham

I halvtid hade Liverpool skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Tottenham i Premier League. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i söndagens match, 1–1.

Liverpool–Tottenham – mål för mål

Dominik Szoboszlai öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Liverpool en tidig ledning.

Kvitteringen kom på övertid när Richarlison slog till och gjorde mål för Tottenham assisterad av Randal Kolo Muani. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

I tabellen innebär det här att Liverpool nu ligger på femte plats i tabellen. Tottenham är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Liverpool är Brighton. Lagen möts lördag 21 mars 13.30 på The American Express Community Stadium.

Liverpool–Tottenham 1–1 (1–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (18) Dominik Szoboszlai, 1–1 (90) Richarlison (Randal Kolo Muani).

Varningar, Tottenham: Igor Tudor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 3-1-1

Tottenham: 0-1-4

