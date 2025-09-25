Halvtidsledning blev bara en poäng – när Osasuna tog emot Elche

Oavgjort i mötet mellan Osasuna och Elche

Adria Pedrosa kvitterade på övertid

Real Betis nästa motståndare för Osasuna

I halvtid hade Osasuna skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Elche i La Liga. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i torsdagens match, 1–1.

Osasuna–Elche – mål för mål

Osasuna fick en bra start på matchen. Victor Munoz gjorde målet, redan i tionde minuten. Kvitteringen kom på övertid, när Adria Pedrosa slog till och gjorde mål för Elche. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

Nästa motstånd för Osasuna är Real Betis. Lagen möts söndag 28 september 21.00 på Benito Villamarín.

Osasuna–Elche 1–1 (1–0)

La Liga, El Sadar

Mål: 1–0 (10) Victor Munoz, 1–1 (90) Adria Pedrosa.

Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Enzo Boyomo. Elche: Victor Chust, Adria Pedrosa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Osasuna: 2-1-2

Elche: 2-3-0

Nästa match:

Osasuna: Real Betis, borta, 28 september