Halvtidsledning blev bara en poäng – när Osasuna tog emot Elche
- Oavgjort i mötet mellan Osasuna och Elche
- Adria Pedrosa kvitterade på övertid
- Real Betis nästa motståndare för Osasuna
I halvtid hade Osasuna skaffat sig en ledning med 1–0 i mötet hemma mot Elche i La Liga. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i torsdagens match, 1–1.
Osasuna–Elche – mål för mål
Osasuna fick en bra start på matchen. Victor Munoz gjorde målet, redan i tionde minuten. Kvitteringen kom på övertid, när Adria Pedrosa slog till och gjorde mål för Elche. 1–1-målet blev matchens sista.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.
Nästa motstånd för Osasuna är Real Betis. Lagen möts söndag 28 september 21.00 på Benito Villamarín.
Osasuna–Elche 1–1 (1–0)
La Liga, El Sadar
Mål: 1–0 (10) Victor Munoz, 1–1 (90) Adria Pedrosa.
Varningar, Osasuna: Jon Moncayola, Enzo Boyomo. Elche: Victor Chust, Adria Pedrosa.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Osasuna: 2-1-2
Elche: 2-3-0
Nästa match:
Osasuna: Real Betis, borta, 28 september
