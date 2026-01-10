Halvtidsledning blev bara en poäng – när Udinese tog emot Pisa

2–2 mellan Udinese och Pisa

Henrik Meister kvitterade i 67:e minuten

Inter blir nästa motstånd för Udinese

I halvtid hade Udinese skaffat sig en ledning med 2–1 i mötet hemma mot Pisa i Serie A. Men i andra halvlek vaknade bortalaget. Till slut blev det oavgjort i lördagens match, 2–2.

Udinese–Pisa – mål för mål

Pisa gjorde första målet när Matteo Tramoni gjorde målet redan i 13:e minuten. Udinese kvitterade till 1–1 i 19:e minuten när Christian Kabasele slog till. Udinese tog också ledningen alldeles före halvtidspausen genom Keinan Davis på straff.

I 67:e minuten nätade Henrik Meister och kvitterade för Pisa. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

När lagen möttes senast vann Udinese med 1–0.

Nästa motstånd för Udinese är Inter. Lagen möts lördag 17 januari 15.00 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Udinese–Pisa 2–2 (2–1)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 0–1 (13) Matteo Tramoni, 1–1 (19) Christian Kabasele, 2–1 (40) Keinan Davis, 2–2 (67) Henrik Meister.

Varningar, Udinese: Nicolo Zaniolo. Pisa: Marius Marin, Stefano Moreo, Antonio Caracciolo, Francesco Coppola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 1-2-2

Pisa: 0-3-2

Nästa match:

Udinese: Inter, hemma, 17 januari 15.00