Halvtidsledning blev bara en poäng – när Wrexham gästade Watford

Kryss mellan Wrexham och Watford

Oliver Rathbone kvitterade på tilläggstid

Wrexham nu 14:e, Watford på 13:e plats

I halvtid hade Watford skaffat sig en ledning med 2–1 i mötet borta mot Wrexham i Championship. Men i andra halvlek vaknade hemmalaget. Till slut blev det oavgjort i lördagens match, 2–2.

Wrexham–Watford – mål för mål

Josh Windass gjorde 1–0 till Wrexham i 21:a minuten på passning från Matty James.

Watford kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Mamadou Doumbia.

Watford tog också ledningen strax före paus genom Othmane Maamma.

Kvitteringen kom på övertid när Oliver Rathbone slog till och gjorde mål för Wrexham. 2–2-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Watford är på 13:e plats. Wrexham har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 30 november låg laget på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 mars.

Nästa motstånd för Watford är Stoke City. Lagen möts lördag 20 december 16.00.

Wrexham–Watford 2–2 (1–2)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 1–0 (21) Josh Windass (Matty James), 1–1 (30) Mamadou Doumbia, 1–2 (42) Othmane Maamma, 2–2 (90) Oliver Rathbone.

Varningar, Wrexham: Josh Windass, Kieffer Moore, Ben Sheaf. Watford: Imran Louza, Giorgi Chakvetadze, Mamadou Doumbia, Hector Kyprianou, Max Alleyne, Marc Bola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 1-3-1

Watford: 1-3-1

Nästa match:

Watford: Stoke City FC, hemma, 20 december 16.00