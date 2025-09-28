Hammarby besegrade Växjö och toppar nu tabellen

Seger för Hammarby med 7–0 mot Växjö

Hammarbys femte seger på de senaste sex matcherna

Julie Blakstad med två mål för Hammarby

Segern mot Växjö på bortaplan innebär att Hammarby nu är serieledare i Damallsvenskan, två poäng före Häcken. Häcken har dock en match mindre spelad. Hammarby vann med 7–0 (2–0). Växjö ligger på nionde plats i tabellen.

Segern var Hammarbys femte på de senaste sex matcherna.

Ellen Wangerheim matchvinnare för Hammarby

Hammarby fick en bra start på matchen. Ellen Wangerheim slog till framspelad av Asato Miyagawa, redan i 20:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Bea Sprung på pass av Ellen Wangerheim. Direkt efter pausen ökade Julie Blakstad Hammarbys ledning på pass av Alice Carlsson.

I 53:e minuten slog Julie Blakstad till ännu en gång, och gjorde 0–4.

Bara fyra minuter senare spelade Ellen Wangerheim fram Vilde Hasund som såg till att Hammarby ökade ledningen på nytt, till 0–5.

Emilie Joramo gjorde dessutom 0–6 i 65:e minuten.

I 90:e minuten gjorde Anna Jøsendal också 0–7 framspelad av Julie Blakstad.

Ellen Wangerheim gjorde ett mål för Hammarby och två assist och Julie Blakstad stod för tre poäng, varav två mål.

I nästa match möter Växjö IFK Norrköping borta på söndag 5 oktober 15.00. Hammarby möter AIK fredag 3 oktober 19.00 hemma.

Växjö–Hammarby 0–7 (0–2)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (20) Ellen Wangerheim (Asato Miyagawa), 0–2 (45) Bea Sprung (Ellen Wangerheim), 0–3 (50) Julie Blakstad (Alice Carlsson), 0–4 (53) Julie Blakstad, 0–5 (57) Vilde Hasund (Ellen Wangerheim), 0–6 (65) Emilie Joramo, 0–7 (90) Anna Jøsendal (Julie Blakstad).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 2-0-3

Hammarby: 4-0-1

Nästa match:

Växjö: IFK Norrköping FK, borta, 5 oktober

Hammarby: AIK, hemma, 3 oktober