Hammarby TFF fick se den obesegrade sviten ta slut efter 1–3 mot AFC Eskilstuna

AFC Eskilstuna vann med 3–1 mot Hammarby TFF

Albin Flodkvist med två mål för AFC Eskilstuna

Tionde segern för AFC Eskilstuna

AFC Eskilstuna tog emot Hammarby TFF hemma på Tunavallen på lördagen, och efter nio matcher som obesegrat blev det till slut förlust för Hammarby TFF i Ettan norra herr. Matchen slutade 3–1 (2–0).

Det var hemmaseger nummer fem i rad för AFC Eskilstuna.

AFC Eskilstuna startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Albin Flodkvist gjorde målet, redan i 17:e minuten.

Laget ökade också ledningen till 2–0 i 24:e minuten, när Albin Flodkvist på nytt hittade rätt. Direkt efter pausen slog Keyano Marrah till och reducerade åt Hammarby TFF. Fler mål än så blev det inte för Hammarby TFF.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Emanuel Chabo och ökade ledningen för AFC Eskilstuna. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

AFC Eskilstuna har tre segrar och två förluster och 12–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Hammarby TFF har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 12–6 i målskillnad.

AFC Eskilstuna ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Hammarby TFF är på andra plats.

Lördag 4 oktober 16.00 spelar AFC Eskilstuna borta mot Nordic United FC. Hammarby TFF möter FC Arlanda hemma på Hammarby IP måndag 6 oktober 19.00.

AFC Eskilstuna–Hammarby TFF 3–1 (2–0)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 1–0 (17) Albin Flodkvist, 2–0 (24) Albin Flodkvist, 2–1 (50) Keyano Marrah, 3–1 (61) Emanuel Chabo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 3-0-2

Hammarby TFF: 2-2-1

Nästa match:

AFC Eskilstuna: Nordic United FC, borta, 4 oktober

Hammarby TFF: FC Arlanda, hemma, 6 oktober