Hammarby TFF ny serieledare efter 4–0 mot Sollentuna FK

Hammarby TFF segrade – 4–0 mot Sollentuna FK

Keyano Marrah matchvinnare för Hammarby TFF

Seger nummer 14 för Hammarby TFF

Det blev 4–0 (3–0) hemma för Hammarby TFF mot Sollentuna FK i måndagens match. Därmed är laget serieledare i Ettan norra herr, två poäng före United IK, efter 23 spelade matcher. Sollentuna FK ligger på tionde plats i tabellen.

Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi tyckte till om matchen:

– HTFF visar varför man leder serien och gör en jättebra match. Vi får inte träff i några delar. Vi har några chanser som vi inte tar vara på och då är det svårt. Ny match på lördag igen.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Hammarby TFF.

Hammarby TFF–Sollentuna FK – mål för mål

Hammarby TFF tog ledningen i 27:e minuten, genom Keyano Marrah.

Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Benjamin Laturnus.

Hammarby TFF ökade ledningen till 3–0 i 45:e minuten. Till slut kom också 4–0-målet genom Wilson Lindberg Uhrström i 85:e minuten.

Sollentuna FK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 12 september låg laget på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby Talang FF med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Hammarby TFF AFC Eskilstuna på Tunavallen 16.00. Sollentuna FK tar sig an FC Stockholm Internazionale hemma 13.00.

Hammarby TFF–Sollentuna FK 4–0 (3–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (27) Keyano Marrah, 2–0 (43) Benjamin Laturnus, 3–0 (45) Självmål, 4–0 (85) Wilson Lindberg Uhrström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 3-2-0

Sollentuna FK: 3-0-2

Nästa match:

Hammarby TFF: AFC Eskilstuna, borta, 27 september

Sollentuna FK: Stockholm Internazionale, hemma, 27 september