Hammarby TFF vann hemma mot Assyriska
- Hammarby TFF segrade – 4–0 mot Assyriska
- Suwaibou Kebbeh avgjorde för Hammarby TFF
- Tredje raka segern för Hammarby TFF
Hammarby TFF hade ledningen i halvtid mot Assyriska på hemmaplan på måndagen. Och 3–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i Ettan norra herr.
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Hammarby TFF.
Hammarby TFF–Assyriska – mål för mål
Hammarby TFF startade matchen bäst och tog ledningen. Suwaibou Kebbeh gjorde målet, redan i 15:e minuten.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 19:e minuten, när Odera Samuel Adindu fick träff.
Hammarby TFF ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Suwaibou Kebbeh. I 60:e minuten gjorde Odera Samuel Adindu också 4–0.
Assyriska ligger på nionde plats i tabellen efter matchen, medan Hammarby TFF leder serien.
Lagens första möte för säsongen vann Hammarby Talang FF med 3–1.
Fredag 5 september 19.30 spelar Hammarby TFF borta mot Enköping SK Herr. Assyriska möter IF Karlstad hemma på Södertälje Fotbollsarena söndag 7 september 16.00.
Hammarby TFF–Assyriska 4–0 (3–0)
Ettan norra herr, Hammarby IP
Mål: 1–0 (15) Suwaibou Kebbeh, 2–0 (19) Odera Samuel Adindu, 3–0 (45) Suwaibou Kebbeh, 4–0 (60) Odera Samuel Adindu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby TFF: 3-2-0
Assyriska: 2-0-3
Nästa match:
Hammarby TFF: Enköpings SK FK, borta, 5 september
Assyriska: IF Karlstad Fotboll, hemma, 7 september
