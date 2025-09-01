Hammarby TFF vann hemma mot Assyriska

Hammarby TFF segrade – 4–0 mot Assyriska

Suwaibou Kebbeh avgjorde för Hammarby TFF

Tredje raka segern för Hammarby TFF

Hammarby TFF hade ledningen i halvtid mot Assyriska på hemmaplan på måndagen. Och 3–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i Ettan norra herr.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Hammarby TFF.

Hammarby TFF–Assyriska – mål för mål

Hammarby TFF startade matchen bäst och tog ledningen. Suwaibou Kebbeh gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 19:e minuten, när Odera Samuel Adindu fick träff.

Hammarby TFF ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Suwaibou Kebbeh. I 60:e minuten gjorde Odera Samuel Adindu också 4–0.

Assyriska ligger på nionde plats i tabellen efter matchen, medan Hammarby TFF leder serien.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby Talang FF med 3–1.

Fredag 5 september 19.30 spelar Hammarby TFF borta mot Enköping SK Herr. Assyriska möter IF Karlstad hemma på Södertälje Fotbollsarena söndag 7 september 16.00.

Hammarby TFF–Assyriska 4–0 (3–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (15) Suwaibou Kebbeh, 2–0 (19) Odera Samuel Adindu, 3–0 (45) Suwaibou Kebbeh, 4–0 (60) Odera Samuel Adindu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby TFF: 3-2-0

Assyriska: 2-0-3

Nästa match:

Hammarby TFF: Enköpings SK FK, borta, 5 september

Assyriska: IF Karlstad Fotboll, hemma, 7 september