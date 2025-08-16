Hammarby TFF vann mot Örebro Syrianska på Mellringe IP

Hammarby TFF-seger med 2–0 mot Örebro Syrianska

William Axelsson Tervonen avgjorde för Hammarby TFF

Tredje förlusten i rad för Örebro Syrianska

I första halvlek tog Hammarby TFF greppet om bortamatchen mot Örebro Syrianska på lördagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ettan norra herr slutade 2–0.

Örebro Syrianska–Hammarby TFF – mål för mål

Hammarby TFF fick en bra start på matchen. William Axelsson Tervonen slog till, redan i tionde minuten. 0–2-målet kom på stopptid, när Milian Öberg slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Örebro Syrianskas nya tabellposition är 15:e plats, medan Hammarby TFF leder serien.

När lagen senast möttes vann Hammarby Talang FF med 3–1.

Söndag 24 augusti möter Örebro Syrianska Assyriska borta 17.00 och Hammarby TFF möter Team TG hemma 15.00.

Örebro Syrianska–Hammarby TFF 0–2 (0–1)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 0–1 (10) William Axelsson Tervonen, 0–2 (90) Milian Öberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 1-1-3

Hammarby TFF: 2-2-1

Nästa match:

Örebro Syrianska: Assyriska FF, borta, 24 augusti

Hammarby TFF: Team TG FF, hemma, 24 augusti