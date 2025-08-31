Hammarby tog kommandot från start mot Öster

Hammarby segrade – 4–0 mot Öster

Paulos Abraham avgjorde för Hammarby

Östers andra raka förlust

Hammarby hade greppet från start i matchen i Allsvenskan mot Öster på söndagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Paulos Abraham. Till slut blev det seger 4–0 (3–0) hemma på 3Arena.

Djurgården nästa för Hammarby

Hammarby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Paulos Abraham till.

Laget gjorde också 2–0 i 21:a minuten, när Victor Eriksson fick träff på pass av Nahir Besara.

Hammarby gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek, genom Nahir Besara. Till slut kom också 4–0 genom Sebastian Tounekti på straff i 86:e minuten.

Resultatet innebär att Hammarby ligger kvar på andra plats och Öster på 14:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Hammarby IF med 3–0.

I nästa match möter Hammarby Djurgården borta och Öster möter Värnamo hemma. Båda matcherna spelas söndag 14 september 14.00.

Hammarby–Öster 4–0 (3–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (3) Paulos Abraham, 2–0 (21) Victor Eriksson (Nahir Besara), 3–0 (43) Nahir Besara, 4–0 (86) Sebastian Tounekti.

Varningar, Öster: Lukas Bergquist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 3-0-2

Öster: 1-2-2

Nästa match:

Hammarby: Djurgårdens IF, borta, 14 september

Öster: IFK Värnamo, hemma, 14 september