Hammarby tog kommandot från start mot Öster
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hammarby hade greppet från start i matchen i Allsvenskan mot Öster på söndagen. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Paulos Abraham. Till slut blev det seger 4–0 (3–0) hemma på 3Arena.
Djurgården nästa för Hammarby
Hammarby startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara tre minuter slog Paulos Abraham till.
Laget gjorde också 2–0 i 21:a minuten, när Victor Eriksson fick träff på pass av Nahir Besara.
Hammarby gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek, genom Nahir Besara. Till slut kom också 4–0 genom Sebastian Tounekti på straff i 86:e minuten.
Resultatet innebär att Hammarby ligger kvar på andra plats och Öster på 14:e plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Hammarby IF med 3–0.
I nästa match möter Hammarby Djurgården borta och Öster möter Värnamo hemma. Båda matcherna spelas söndag 14 september 14.00.
Hammarby–Öster 4–0 (3–0)
Allsvenskan, 3Arena
Mål: 1–0 (3) Paulos Abraham, 2–0 (21) Victor Eriksson (Nahir Besara), 3–0 (43) Nahir Besara, 4–0 (86) Sebastian Tounekti.
Varningar, Öster: Lukas Bergquist.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby: 3-0-2
Öster: 1-2-2
Nästa match:
Hammarby: Djurgårdens IF, borta, 14 september
Öster: IFK Värnamo, hemma, 14 september
Den här artikeln handlar om: