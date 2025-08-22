Hammarby upp i topp efter seger mot Kristianstad
- Hammarby vann med 1–0 mot Kristianstad
- Julie Blakstad matchvinnare för Hammarby
- Andra raka segern för Hammarby
Hammarby är nu serieledare i Damallsvenskan efter seger, 1–0 (1–0), hemma mot Kristianstad. Hammarby leder serien tre poäng före Häcken. Häcken har dock två matcher mindre spelade. Kristianstad ligger på fjärde plats i tabellen.
Julie Blakstad stod för Hammarbys avgörande mål efter tio minuter.
Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Hammarby.
Hammarby har skapat en skön vinnarkänsla på Hammarby IP. Segern mot Kristianstad betyder att laget har vunnit åtta raka matcher på hemmaplan.
Hammarby–Kristianstad – mål för mål
Det här var Hammarbys femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kristianstads fjärde uddamålsförlust.
I nästa omgång har Hammarby Malmö FF hemma på 3Arena, lördag 6 september 13.00. Kristianstad spelar hemma mot AIK lördag 30 augusti 13.00.
Hammarby–Kristianstad 1–0 (1–0)
Damallsvenskan, Hammarby IP
Mål: 1–0 (10) Julie Blakstad.
Varningar, Hammarby: Stina Lennartsson, Emilie Joramo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hammarby: 3-2-0
Kristianstad: 2-1-2
Nästa match:
Hammarby: Malmö FF, hemma, 6 september
Kristianstad: AIK, hemma, 30 augusti
