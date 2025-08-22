Hammarby vann med 1–0 mot Kristianstad

Julie Blakstad matchvinnare för Hammarby

Andra raka segern för Hammarby

Hammarby är nu serieledare i Damallsvenskan efter seger, 1–0 (1–0), hemma mot Kristianstad. Hammarby leder serien tre poäng före Häcken. Häcken har dock två matcher mindre spelade. Kristianstad ligger på fjärde plats i tabellen.

Julie Blakstad stod för Hammarbys avgörande mål efter tio minuter.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Hammarby.

Hammarby har skapat en skön vinnarkänsla på Hammarby IP. Segern mot Kristianstad betyder att laget har vunnit åtta raka matcher på hemmaplan.

Hammarby–Kristianstad – mål för mål

Det här var Hammarbys femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kristianstads fjärde uddamålsförlust.

I nästa omgång har Hammarby Malmö FF hemma på 3Arena, lördag 6 september 13.00. Kristianstad spelar hemma mot AIK lördag 30 augusti 13.00.

Hammarby–Kristianstad 1–0 (1–0)

Damallsvenskan, Hammarby IP

Mål: 1–0 (10) Julie Blakstad.

Varningar, Hammarby: Stina Lennartsson, Emilie Joramo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hammarby: 3-2-0

Kristianstad: 2-1-2

Nästa match:

Hammarby: Malmö FF, hemma, 6 september

Kristianstad: AIK, hemma, 30 augusti