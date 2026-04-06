Hammarbys starka svit mot Brommapojkarna fortsätter

Hammarby vann med 3–0 mot Brommapojkarna

Mari Nyhagen med två mål för Hammarby

Gudrun Arnardottir avgjorde för Hammarby

Brommapojkarna är ett motstånd som verkar passa bra för Hammarby. På måndagen tog Hammarby ännu en seger borta mot just Brommapojkarna. Matchen i Damallsvenskan slutade 3–0 (2–0). Det var Hammarbys sjunde raka seger mot just Brommapojkarna.

Det var andra raka för Hammarby, efter 3–1-segern mot Rosengård i premiären.

Mari Nyhagen tvåmålsskytt för Hammarby

Hammarby började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fem minuter slog Gudrun Arnardottir till. Mari Nyhagen stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken på pass av Sofia Reidy.

Hammarby gjorde också 0–3 genom Mari Nyhagen i 48:e minuten.

I nästa omgång har Brommapojkarna Malmö FF borta på Eleda Stadion, söndag 26 april 15.00. Hammarby spelar borta mot Eskilstuna United lördag 25 april 15.00.

Brommapojkarna–Hammarby 0–3 (0–2)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (5) Gudrun Arnardottir, 0–2 (45) Mari Nyhagen (Sofia Reidy), 0–3 (48) Mari Nyhagen.

Nästa match:

Brommapojkarna: Malmö FF, borta, 26 april 15.00

Hammarby: Eskilstuna United DFF, borta, 25 april 15.00